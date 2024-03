LIVE Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | sprint deciso di Berckmoes Bouwman si aggiudica la corsa

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 16:10 Seconda posizione per il britannico Nerurkar (EF Education-Easypost), terzo Davide De Pretto (Team Jayco Alula). Grazie agli abbuonichiude al secondo posto la Settimana Internazionale Coppi e Bartali,che viene vinta dall’olandese Koen(Team Visma-Lease a Bike). VINCE! 16:07 Corridori che entrano nel velodromo. ULTIMO CHILOMETRO! 16:05 2 km all’arrivo con il Team Visma-Lease a Bike che fa scudo attorno a. 16:05 Tra i più veloci di questo gruppetto sicuramente i giovanie De Pretto, oltre che il veterano Ulissi. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 15:13 Terzultima discesa da affrontare quest’ oggi . Tratto in pendenza negativa che ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL giro DI CATALOGNA DALLE 14.00 15:32 Il norvegese Hagen scollina con 25 secondi su 4 inseguitori. Gruppetto che perde ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 15:53 Ripreso anche Toupalik. Il Team Visma-Lease a Bike fa buona guardia grazie alle ... (oasport)

LIVE Coppi&Bartali 2024, tappa di oggi in DIRETTA: a Forlì si decide la classifica generale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima e decisiva tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024. Quinta decisiva tappa che ...oasport

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Memola cerca la grande impresa - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico – Le speranze di medaglia per l’Italia – I convocati dell’Italia – Guignard/Fabbri a caccia del ...informazione

LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: tante salite invogliano gli attaccanti. Aggiornamenti dalle 14.00 - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DELLA Coppi&BARTALI DALLE 12.15 17:23 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale de ...informazione