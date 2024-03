LIVE Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | la Lotto Dstny fa selezione nell’ultimo giro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELDI CATALOGNA DALLE 14.00 15:32 Il norvegese Hagen scollina con 25 secondi su 4 inseguitori. Gruppetto che perde Bax a causa di una scivolata. Nessun problema per l’olandese, che però vanifica gli sforzi degli ultimi 30 km. Gruppo a 45 secondi. 15:28 Andatura regolare del gruppo, Hagen non perde terreno e vanta ancora una cinquantina di secondi ad un km dal termine della salita. 15:25 Il norvegese Hagen prova l’assolo scattando subito dopo l’inizio della salita. Il gruppo è sempre trainato dagli uomini della. 15:22 32 km al traguardo di Forlì e battistrada che stanno per cominciare per l’ultima occasione la salita di Polenta. Gruppo ...