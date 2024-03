LIVE Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 2 minuti di margine per i fuggitivi ai -60

Leggi tutta la notizia su oasport

14:34 Corsa che torna a scendere dopo la salita di Via Gualdo e fra poco meno di 8 km affronterà per la terza volta l'ascesa di Polenta. Sarà anche l'ultima occasione in cui verranno assegnati i punti per la classifica del King of Mountain, già vinta da Manuele Tarozzi. 14:31 500° giorno di gara in Italia per Diego Ulissi. Vedremo se il veterano dell'UAE Team Emirates avrà le forze per provare a recuperare i 10 secondi che lo separano da Koen Bouwman. 14:27 65 km all'arrivo dell'ultima e decisiva della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Continuano senza sosta i saliscendi che contraddistinguono l'anello di 24.9 km da ripetere in altre due ...