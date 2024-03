LIVE Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | 120 km al traguardo Fuga a sette con quattro italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 13.12 Per quel che riguarda la lotta per il miglior scalatore, transitando davanti a tutti i GPM si potranno raccogliere al massimo 24 punti; all’azzurro Tarozzi basterà quindi racimolarne 4 per respingere l’assalto dello svizzero. 13.09 Torna leggermente a salire il ritardo del gruppo, che accusa due minuti netti rispetto aifuggitivi. 13.06 Ricordiamo la composizione completa della testa della corsa, quando ci avviciniamo ai -110 km dall’arrivo: Nariyuki Masuda (JCL Team UKYO), Alessandro Monaco (Team Corratec – Vini Fantini), Alessandro Fancellu (Q36.5 Pro Cycling Team), Germán Darío Gómez (Team Polti Kometa), Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF ...