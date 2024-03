LIVE Cobolli-Norrie | ATP Miami 2024 in DIRETTA | in campo dopo Shang-Davidovich

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:53 Koepfer ha battuto Baez 6-3, 6-2! Adessoe poi! 17:40 Non si giocherà fino alle 18:30 italiane 16:00 Ci sarà da aspettare anche oggi. Per ora non si inizia prima delle 17. 10:30 Il nuovo programma prevede, sul6, Koepfer-Baez eprima di. 5.40 La sfida traandrà in scena sabato 23 marzo e sarà la terza dalle ore 16.00. Pioggia permettendo. 01:30 Tutto rimandato a oggi amici di OA Sport. Purtroppo sta di nuovo piovendo. 22.20 Si comincia a giocare e per, quarto e ultimo incontro sul ...