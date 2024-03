LIVE Arnaldi-Bublik | ATP Miami 2024 in DIRETTA | smette di piovere Si inizia ad asciugare i campi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.27 La pioggia dà una tregua. Non è ancora scongiurato del tutto il pericolo acqua ma intanto suisi stando a procedere adil tutto. Non viene dato un orario di partenza, le operazioni non saranno così celeri. Appena ci saranno novità vi informeremo! 17.42 La perturbazionea lasciare, nuovo rinvio, ma questa volta solo di trenta minuti. Il nuovo orario di inizio del gioco è infatti le 18.30 italiane. 16.40 Puntuale come un orologio svizzero è arrivata la notizia dello slittamento di un’altra ora. Si proverà ad entrare in campo alle 18.00. Verosimilmente, ci sarà da aspettare ancora un po’, ma nella serata italiana il meteo dovrebbe migliorare e si potrà finalmentere ...