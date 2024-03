LIVE Arnaldi-Bublik | ATP Miami 2024 in DIRETTA | si va al terzo tra Griekspoor e Michelsen | al termine tocca all’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.26 Si va altra. L’americano ha vinto per nove punti a sette il tie break di un secondo set più regolare nel corso del suo svolgimento. Peccato che l’olandese ha avuto match point, con il servizio a favore, sul 6-4. Due doppi falli consecutivi hanno fatto rimanere in vita l’americano. C’è ancora da attendere per vedere l’azzurro in campo, che affronterà il kazako aldi questo match. 20.24 Battaglia totale nel primo set tra l’olandese e lo statunitense, con il servizio che spesso non è stato un fattore. Dopo sei break su dodici game giocati (tre consecutivi negli ultimi tre) sul 6-6 la spunta, strappando il servizio sul proprio set point. Ricordiamo che dopo questo match ...