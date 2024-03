LIVE Arnaldi-Bublik | ATP Miami 2024 in DIRETTA | si inizia a giocare! Azzurro in campo dopo Griekspoor-Michelsen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.16 Finalmente ci siamo! Si puòre a! Il meteo non dovrebbe più rappresentare un problema, sono entrati sulnumero 5 Tallone Alex. Al termine del match tra l’olandese e l’americano inizierà! 19.00 Macchine asciugatrici e raccattapalle con aciugamani in azione sulnumero 5. Non dovrebbe mancare molto alla ripresa del gioco, con l’acqua che sta lentamente sparendo. Grande lavoro e grande sforzo in Florida perre una domenica stracolma di tennis! 18.27 La pioggia dà una tregua. Non è ancora scongiurato del tutto il pericolo acqua ma intanto sui campi si sta ...