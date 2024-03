LIVE Arnaldi-Bublik | ATP Miami 2024 in DIRETTA | Griekspoor avanti di un set | al termine tocca all’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.24 Battaglia totale nel primo set tra l’olandese e lo statunitense, con il servizio che spesso non è stato un fattore. Dopo sei break su dodici game giocati (tre consecutivi negli ultimi tre) sul 6-6 la spunta, strappando il servizio sul proprio set point. Ricordiamo che dopo questo match toccherà al kazako e. 19.16 Finalmente ci siamo! Si può iniziare a giocare a! Il meteo non dovrebbe più rappresentare un problema, sono entrati sul Campo numero 5 Tallone Alex Michelsen. Aldel match tra l’olandese e l’americano inizierà! 19.00 Macchine asciugatrici e raccattapalle con aciugamani in azione sul campo numero 5. Non dovrebbe ...