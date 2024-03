LIVE Arnaldi-Bublik | ATP Miami 2024 in DIRETTA | giocatori in campo | ma torna a piovigginare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.22 Con ampi gesticontinua a far intendere che se fosse per lui uscirebbe subito dal, il kazako continua a mimare untroppo scivoloso e quindi pericoloso per iniziare. Mentreha la racchetta in mano ed è pronto per iniziare. 0.21 Hanno smesso di palleggiare i due, non inizia il match per ora sul5. 0.20 Sta per volgere al termine il riscaldamento con le luci che si accendono a, arriva la sera anche in Florida. Sul centrale il gioco è momentaneamente interrotto, mentrecontinua ad andare a lamentarsi con un supervisor che è arrivato anche sul5. 0.18 Il kazako classe 1997 all’esordio a ...