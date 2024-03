(Di sabato 23 marzo 2024) Dai dati in possesso dell'Adnkronos sarebbero 1,2 milioni gli esami del privato convenzionato prenotabili con il Recuplee sid'attesa nel, -30% in media per un esame difficile da ottenere come lamagnetica. Ad oggi oltre 1,2 milioni dipotenziali dal privato convenzionato, sono prenotabili attraverso

“La necessità per gli italiani di accedere ad una assistenza di qualità in tempi brevi deve essere una missione a cui nessuno può sottrarsi. Per questo c’è bisogno di uno sforzo comune che porti ... (italiasera)

Liste d’attesa nel Lazio, aumentano le prestazioni e si riducono i tempi: quasi di un terzo per una risonanza - (Adnkronos) - Aumentano le prestazioni e si riducono i tempi d'attesa nel Lazio, -30% in media per un esame difficile da ottenere come la risonanza ...tuobenessere

Regionali in Basilicata, Bardi premiato da Liste e sondaggi - Sono queste le ultime indiscrezioni in attesa della scadenza del termine per la presentazione di Liste e candidature ufficiali, questa mattina alle 12. Ad affiancarsi ai simboli di Fratelli d’Italia, ...quotidianodelsud

Sanità Campania, la sfida di De Luca: «Liste d'attesa in affanno, ora dobbiamo fare di più» - «Per le Liste di attesa abbiamo qualche emergenza che riguardano le visite ... Stiamo diventando, un passo alla volta, - sostiene - la regione più ambientalmente avanzata d'Italia, con una vera ...ilmattino