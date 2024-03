L’Isis rivendica l’orrore Come al Bataclan Volevano dimostrare che Putin è vulnerabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 marzo 2024 –si è attribuito la strage nella sala concerti Crocus di Krasnogorsk, nella periferia di Mosca. Francesco Strazzari, professore ordinario di relazioni internazionali alla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, ritiene attendibile lazione. Per quali ragioni? "In passato Amaq, Il canale sul quale è apparsa, non ha mai accreditato notizie false. Le modalità operative sono del tutto sovrapponibili a quelle di altri attentatiil. Non sono stati risparmiati neppure i bambini". Kabul è nell’area di intervento delWilayat Khorasan (Provincia di Khorasan, ndr), il braccio dell’organizzazione terroristica che ha riesumato il nome storico di una regione che comprendeva parti dell’Iran, dell’Afghanistan e del Pakistan. ...