L’Isis diffonde le foto dei terroristi di Mosca

L’attacco terroristi co che ha scosso Mosca si rivela sempre più complesso e internazionale nel suo sviluppo. L’Isis ha rivendicato l’attacco attraverso la diffusione di foto che ritraggono gli ... (thesocialpost)

Attentato a Mosca, l’Isis diffonde la foto dei presunti attentatori - Roma, 23 mar. (askanews) – Il gruppo terroristico Stato islamico (Isis) ha diffuso oggi una foto in cui sono ritratti quattro uomini indicati come i responsabili dell’attacco compiuto ieri al Crocus C ...askanews

Isis e Russia, perché l'attentato Dalla guerra in Siria ai gruppi jihadisti guidati dai ceceni: storia di un conflitto - Mosca piomba nel terrore e torna a vivere l'incubo del terrorismo, riportando alla memoria la lunga scia di attentati che, a partire dalla fine degli anni '90, hanno ...ilmattino

Attentato Mosca, cosa sappiamo sui terroristi L'Isis, il Tagikistan, la paga da 500mila rubli, le accuse all'Ucraina e i video «deepfake» - La Russia ora vuole giustizia. Le autorità hanno confermato gli arresti di quattro persone, sospettate in relazione alla strage di ieri a Mosca. Secondo la ...ilmattino