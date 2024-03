L’Isis colpisce in Russia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 23 marzo 2024) Lo Stato islamico attraverso la sua agenzia stampa Amaqha rivendicato ieri sera l’attacco alla sala da concerti Crocus City Hall di Mosca: «I combattenti dello Stato islamico hanno attaccato un grande raduno di cristiani nella città di Krasnogorsk, alla periferia della capitale russa, Mosca, uccidendo e ferendo centinaia di persone e causando grande distruzione nel luogo prima che si ritirassero in sicurezza nelle loro posizioni». Gli assalitori, armati di fucili d'assalto Kalashnikov e vestiti con uniformi mimetiche, hanno fatto irruzione nella sala da concerti situata a nord-ovest del centro cittadino, sparando senza pietà contro il pubblico presente. Il bilancio ancora parziale parla di almeno 94 morti (tre bambini) e centinaia di feriti ma sua alcuni canali Telegram si parla di 140 morti. Come scrive l’analista Ayemenn Jawad al-Tamimi, va notato il modo in cui viene presentato ...