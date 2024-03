L’intelligenza artificiale è pronta a produrre in serie sintesi di articoli di ricerca?

(Di sabato 23 marzo 2024) La sfida dei riassunti diLa difficoltà di leggere e comprendere documenti accademici spinge verso nuove soluzioni, come i riassunti di. Glidipotrebbero semplificare la selezione di quali studi approfondire, ma sono ancora rari nel mondo accademico. Il ruolo deloffre nuove prospettive nella produzione di riassunti diaccessibili. Studi dimostrano che riassunti generati dall’AI possono essere più chiari e comprensibili rispetto a quelli redatti da esseri umani, grazie alla capacità di esprimersi in linguaggio semplice e diretto. Strumenti diinnovativi Esistono diverse piattaforme basate ...

L'avvento della quarta rivoluzione industriale ha scatenato dibattiti intensi su come il mondo del lavoro si stia evolvendo rapidamente, accogliendo l' Intel ligenza Artificiale , l'Internet delle Cose ... (orizzontescuola)

Salute, cibo e attività fisica. Un personal trainer digitale per i trapiantati di cuore - L’intelligenza artificiale applicata ai percorsi di follow up dei pazienti che hanno subito un trapianto di cuore: il progetto “Cure at Home” è stato promosso sotto la direzione del professor Gino Ger ...nuovavenezia.gelocal

Salute, Michilli (FMD): “Legame tecnologia-scienza al centro di progetto Fattore J. - "La Fondazione Mondo Digitale promuove da 4 anni il progetto Fattore J, una collaborazione con Johnson & Johnson Innovative Medicine ...stream24.ilsole24ore

Il Panella Vallauri di Reggio Calabria si aggiudica il primo premio alla RomeCup - La RomeCup è una manifestazione internazionale dedicata alla robotica e all’intelligenza artificiale: Reggio trionfa ...strettoweb