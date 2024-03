Lierna | frana vicino alla Statale 36 | massi bloccati dalle reti di protezione

(Di sabato 23 marzo 2024)(Lecco), 23 marzo 2024 – Unasi è staccata dal versante roccioso che sovrasta la36. Lo smottamento si è verificato all'altezza di, a ridosso appunto della 36. Dparete sono crollati alcuni, che non hanno comunque raggiunto la strada sottostante. Risulta che pietre e detriti siano statie imbrigliatibarriere parainstte proprio adella36. Per valutare la situazione direttamente sul posto sono stati mobilitati i vigili del fuoco della squadra Saf specializzati in interventi speleo alpino fluviali. Da Malpensa sono inoltre decollati i Draghi lombardi del 115 ...

Frana fa crollare galleria Fiumelatte tra Lierna e Varenna vicino Lecco: chiusa la strada provinciale 72: Il maltempo fa danni anche in Lombardia . Una frana è crollata nel lecchese, tra Lierna e Varenna , sfondando il tetto di una galleria della strada provinciale 72. Non ci sono vetture coinvolte, ma la circolazione è stata bloccata per rimettere ...

Frana fa crollare galleria Fiumelatte tra Lierna e Varenna vicino Lecco: chiusa la strada provinciale 72: Il maltempo fa danni anche in Lombardia . Una frana è crollata nel lecchese, tra Lierna e Varenna , sfondando il tetto di una galleria della strada provinciale 72. Non ci sono vetture coinvolte, ma la circolazione è stata bloccata per rimettere ...