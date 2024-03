Libri | Gerardo Petretti presenta il suo primo romanzo noir

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 23 marzo 2024) La rassegna “Libro Divino” apre le porte ad “Un’altra verità”. Ildello scrittoresaràto giovedì 4 aprile alle ore 20.30 presso “Botteghelle 65”, salumeria storica con cucina situata nel cuore del centro storico di Salerno: “Sono davvero felice di poter leggere alcuni estratti delin una cornice così caratteristica – afferma l’autore – e mi piace molto l’idea di questa rassegna in cui gli ospiti possono trovare piacere nella lettura, nel buon vino e nella buona tavola”. Il libro racconta del rampollo di una famiglia salernitana di costruttori finita in rovina, che scoprirà come le sorti della sua famiglia siano state pilotate da un sistema corrotto e cercherà a tutti i costi di giungere alla verità. Molte le ...