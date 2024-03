(Di sabato 23 marzo 2024)Holding esclusa,in corsa il gruppo alberghierosrl per realizzare un hotel nel palazzo comunale dei Portici Meridionali di Piazza. Nella seduta pubblica di ieri, infatti, la commissione diha comunicato l’esclusione di uno dei due partecipanti allaHolding, che nella precedente seduta pubblica del 28 febbraio era stata ammessa con riserva, per una difformità nella documentazione amministrativa presentata rispetto alle prescrizioni del bando. Dopo verifiche con l’avvocatura del Comune, è stata formalizzata l’esclusione. Ora la commissione diproseguirà i suoi lavori con la valutazione dell’offerta tecnica dell’altro partecipante,– Società Incremento Alberghiero Milano Srl, ...

L’hotel con vista Duomo. Bulgarella fuori dalla gara. Resta in campo solo Siam - La holding attiva anche nel calcio esclusa per problemi sulla documentazione. La commissione valuterà l’unica offerta sul futuro del palazzo del 1875.ilgiorno

Il sondaggio in duecento hotel: "Uno su due chiuso per Pasqua. Per molti aprire non conviene" - L’analisi del gruppo ’Sos Alberghi’: "Le prenotazioni trainate soprattutto dagli eventi sportivi in Riviera. Ma il numero delle strutture disponibili sarà inferiore rispetto al 2023. E anche i prezzi ...ilrestodelcarlino

Meloni allontana i venti di guerra. E ricuce con Macron - Bruxelles, 22 mar. (askanews) – Dopo la proposta di Emmanuel Macron di inviare soldati in Ucraina, ma anche le dichiarazioni dei vertici Ue sulla guerra in atto, quello che si è chiuso oggi a Bruxelle ...askanews