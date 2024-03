L’eurodeputato Salini PPE | “Nuovo rapporto destra-centro è vantaggio per l’Ue | basta ideologia ambientalista”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 23 marzo 2024) "La novità delle prossime elezioni europee non è la, è unache chiede di poter andare a braccetto col. Il nuovotra Popolari e Conservatori porterà vantaggi interessanti per una società come la nostra, che non chiede di ridurre le ambizioni - solo gli sciocchi chiedono di ridurre le ambizioni in termini di sostenibilità sociale ed ambientale - ma di tenerle ancora alla realtà, in modo da non perderle": lo ha detto l'eurodeputato Massimilianoin un'intervista con Fanpage.it, parlando delle prossime elezioni Ue.