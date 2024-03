L' Eredità | Pierpaolo e l' affondo sovranista | Onore Finisce malissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Eccoci ancora nello studio de L', il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, la puntata è quella di venerdì 22 marzo. E al game-show delle parole e dei loro legami, in uno dei programmi più seguiti nel panorama televisivo italiano, ecco che si impone un esordiente,. Al Triello se la vede con due donne, Manuela e Lucia, la seconda è quella che però viene eliminata. Dunque la sfida ai 100 secondi è con Manuela:vince in relativa scioltezza e si qualifica alla Ghigliottina, l'atto finale della trasmissione, con un montepremi potenziale pari a 170mila euro. Taglio dopo taglio, ecco che l'esordienteresta a giocare per 85mila euro, una cifra di assoluto rispetto. Dunque, ecco le parole-indizio: grande, debito, ragione, pesante e cura. Dopo qualche secondo di riflessione, ecco ...