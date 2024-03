Leggere Pontiggia è un vero balsamo

(Di sabato 23 marzo 2024) Poche letture balsamiche come “Le sabbie immobili”, un Giuseppedi trent’anni fa, cahier de vengeance contro tutta la banalità, anzi, contro tutta la banalité colta e sup... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

C’è ancora domani. I defunti rivivono grazie al computer - “Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto/ Chi ha dato, ha dato, ha dato/ Scurdámmoce ‘o ppassato”, si vuole a Napoli e, forse, ovunque. Ma se il computo non fosse ferale, se il destino beffardo si potesse co ...ilfattoquotidiano

Cosima vive nel suo “mundu”: i romanzi - Per sua madre incarnano “l’umana miseria”: “Non riusciva a considerare niente per le qualità, ma soltanto per ciò che era difettoso”. Una vita fatta di privazioni le ha tolto sogni e speranze. Per suo ...ilfattoquotidiano

COLASANTI, IL RICORDO DI Pontiggia: “GRAZIE FABIO PER QUANTO FATTO PER LA COMUNITÀ DI BALLABIO” - Fatti, progetti e memorie, tutto nello scritto di Pontiggia che potete Leggere qui di seguito: “Fabio fu l’artefice nel redigere puntualmente il trimestrale “informa Ballabio“ periodico di ...ballabionews