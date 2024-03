(Di sabato 23 marzo 2024) (Adnkronos) – Plaude all'delnazionale in autunno la. Da nord a sud, eletti e amministratori locali delguidato da Matteohanno accolto con favore l'idea lanciata dal segretario nel Federale della scorsa notte alla Camera. Per il vicesegretario del, Andrea Crippa, servirà riconfermare, poi magari qualche aggiustamento si

Tanti sondaggi in uno. E' ciò che ha fatto Supermedia YouTrend, che ha messo insieme tutti i sondaggi usciti negli ultimi 15 giorni per fare un bilancio consultivo unico. Il quadro che emerge ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Plaude all' annuncio del congresso nazionale in autunno la Lega . Da nord a sud, eletti e amministratori locali del partito guidato da Matteo Salvini hanno accolto con ... (liberoquotidiano)

Lega, partito discute su annuncio congresso: "Bene dialogo, ma no alternativa a Salvini" - Plaude all'annuncio del congresso nazionale in autunno la Lega. Da nord a sud, eletti e amministratori locali del partito guidato da Matteo Salvini hanno accolto con favore l'idea lanciata dal ...adnkronos

Bruno Cerella ha già una vita dopo il basket: “Ho iniziato mentre giocavo, avrò 100 unità immobiliari” - La carriera di Bruno Cerella si concluderà alla fine della stagione ma non ha nessuna paura di smettere: "Ho tanti progetti belli, voglio trovare ...fanpage

I bianconeri Berti, Greco e Zamagni in campo a Roma assieme alla Lega Pro Under 17 - La Rappresentativa di Lega Pro Under 17, con tre giovani bianconeri in campo, è stata sconfitta 1-0 dalla AS Roma U17. Nonostante la sconfitta, i giovani hanno mostrato una valida prestazione. Daniele ...ilrestodelcarlino