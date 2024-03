L’editoriale Contro la furia del terrore mondiale la risposta è la Difesa e la geopolitica dei fatti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 23 marzo 2024) Il brutale attacco terroristico che ha insanguinato Mosca è un ulteriore tassello di quella «terza guerraa pezzi» che Papa Francesco proprio dieci anni fa ha individuato come stazione del dolore di un mondo troppo inquieto. Uno scenario dove le tensioni sfociano sempre di più in conflitti armati e dove il caos sembra avere la meglio sull’ordinamento e sul diritto. Il punto, dieci anni dopo e centinaia di crisi aggravatesi in tutti il globo, è che nessuno è più totalmente al sicuro: in parte perché l’afflato teleologico del capitalismo non ha azionato, come si sperava con troppo ottimismo, la leva della democrazia insieme alla sua espansione; in parte perché c’è una porzione di mondo pronta a rispondere colpo su colpo all’agenda che giunge da Occidente. I pericoli, guardando a casa nostra, giungono da ogni lato: dall’espansionismo revanscista russo (la ...