Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di sabato 23 marzo

(Di sabato 23 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di232024 Ariete Dalle Palme a Pasqua, felicità. Anche l'odierna Luna in Vergine conferma tutte le ottimisticheche scriviamo dall'inizio di, mese indimenticabile per un successo straordinario nel lavoro-affari, una vita amorosa, coinvolgente come non mai, anche la famiglia è sostenuta dalla fortuna. Persone sole: troverete a Pasqua e ancora di più in aprile qualcuno che vi sposerà. Prima o poi vi dovete sposare, vero? Resta ancora un po' difettosa la digestione. Toro Bellissimo amore. Sembra un caldo quasi estivo questo che manda Luna in Vergine, ...