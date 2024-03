Le scuse di Morgan hanno funzionato | ma solo con l’ex manager di Bugo | querela ritirata dopo la lite a Sanremo

(Di sabato 23 marzo 2024)avuto effetto ledialdi, Valerio Soave, che lo avevatol’ormai famosacon il cantante sul palco di2020. Il Tribunale di Alessandria ha prosciolto Marco Castoldi dall’accusa di diffamazione aggravata,che Soave ha deciso di ritirare la. «Io credo nella pace, nel dialogo e nel rispetto – aveva scrittosui social rivolgendosi a Soave – ciò non significa che non mi incaz***, non sono un ipocrita, e ho delle emozioni che so comunicare, canalizzare, gestire e trasformare».aveva poi continuato scusandosi con Soave: «Perché questo atto ci farà uscire dall’inutile e ...

Bugo rigetta le scuse e chiede a Morgan 240mila euro di danni. Lo scontro tra i due cantanti arriva in tribunale (ilgiornale)

La lite tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020 arriva in tribunale . Ieri, 20 febbraio, a Imperia si è tenuta la prima udienza del processo per diffamazione intentato da Bugo nei confronti del collega. Il ... (ilfattoquotidiano)

“Io credo nella pace, nel dialogo e nel rispetto, ciò non significa che non mi inc***i, non sono un ipocrita, e ho delle emozioni che so comunicare, canalizzare, gestire e trasformare”. Sui social ... (ilfattoquotidiano)

'Pace' tra Morgan e Bugo: ex manager ritira la querela - Morgan prosciolto dalla diffamazione aggravata. Il Tribunale di Alessandria ha prosciolto Marco Castoldi dall'accusa di diffamazione aggravata, per intervenuta remissione di querela da parte dell'ex ...milanotoday

Asti, auto a fuoco nel quartiere San Fedele - Sul posto Vigili del fuoco e carabinieri per accertare che si tratti di un incendio dovuto a cattivo funzionamento della vettura e non per mano di qualcuno.lanuovaprovincia

Morgan prosciolto, ex manager Bugo ha ritirato querela - Il Tribunale di Alessandria ha prosciolto Morgan, alias Marco Castoldi, dall'accusa di diffamazione aggravata, per intervenuta remissione di querela da parte dell'ex manager di Bugo, Valerio Soave, do ...ansa