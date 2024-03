Le pagelle Mickey e Dobric | due fantasmi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Lundberg 5 (in 30’ 2/7 da due, 2/3 da tre, 5/6 al tiro, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist). Le cifre al tiro non sono buone e a questo si unisce al fatto che fare il playmaker non sembra essere il suo mestiere, neppure nelle situazioni di emergenza. Per farlo dovrebbe rinunciare a quella vena di egoismo che lo sta caratterizzando. Belinelli 6 (in 27’ 2/6 da due, 3/11 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 assist). La precisione lascia a desiderare, ma la difesa serba deve sempre adeguarsi alla sua presenza in campo. Nel finale cerca di tutelare tutta la squadra da alcune decisioni arbitrali penalizzanti. Pajola 5 (in 19’ 0/1 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 3 perse, 2 assist). Sta attraversando un momento complicato con la partenza in quintetto che lo limita parecchio.4 (in 12’ 1/1 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo). Come ex non incide per ...