Le eresie degli indifferentisti su Pioltello

(Di sabato 23 marzo 2024) Parlando ieri della drammatica debolezza delle motivazioni addotte da Cruciani, Salvini e Valditara contro la chiusura per ramadan della scuola di(e in prospettiva di millanta altre scuole in via di islamizzazione), mi sono dimenticato dei preti. Essendo un problema innanzitutto religioso, toccherebbe ai religiosi, non ai giornalisti, non ai ministri, offrire una soluzione. Ma com’è che non avevo pensato a loro? E’ che fingendomi distratto cercavo di risparmiarmi le loro. Il diacono Roberto Pagani, caposervizio della Curia milanese (è arcidiocesi di Milano), è pro chiusura: “Siamo a favore di questo gesto”. Don Fabio Landi, altro caposervizio, è pro chiusura: “Provvedimento non solo assolutamente normale, ma addirittura auspicabile”. Finanche l’arcivescovo Delpini è pro chiusura: “Provvedimento legittimo”. ...