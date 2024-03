Le domande dei bambini che meritano una risposta onesta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 23 marzo 2024) Io spero che il libretto possa essere ugualmente utile a chi crede nella necessità che l’immaginazione abbia il suo posto nell’educazione; a chi ha fiducia nella creatività infantile; a chi sa quale valore di liberazione possa avere la parola.Gianni Rodari, da “Un libro d’oro e d’argento”, di Vanessa Roghi (Sellerio) “Tutti gli usi della parola a tutti”, continua Rodari. “Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo”. Rodari è morto nel 1980, a soli cinquantanove anni, famosissimo, premiato e tradotto in tutto il mondo ma, come scrive Vanessa Roghi, consapevole che il suo scrivere “per l’infanzia” lo poneva in una condizione di minorità, o quantomeno di stranezza, nel mondo culturale italiano. Andava dai, a imparare da loro, e molto più dello snobismo degli intellettuali temeva quella cosa che tutti dovrebbero temere: diventare un vecchio ...