LE bici di una volta Ecco cosa prevede il regolamento

(Di sabato 23 marzo 2024) Ilde l’Ardital’utilizzo diclette "storiche" ovvero conda corsa su strada, ciclocross o mtb costruite prima del 1991 con telaio in acciaio, con leve del cambio sul tubo obliquo del telaio e con pedali muniti di fermapiedi e cinghietti, oltre che ruote montate con cerchi a profilo basso (meno di 20 mm) e almeno 32 raggi. Si potranno utilizzare ancheclette con telai in acciaio di nuova costruzione ma con caratteristiche vintage purché assemblate con componentistica d’epoca.

Ravenna, 22 marzo 2024 - Ha Scaglia to una bici cletta contro gli agenti , rifiutandosi di fornire le proprie generalità e opponendosi al contro llo. Non solo, ma una volta in caserma, ha proseguito ... (ilrestodelcarlino)

L'impresa di Rudy Di Flavio, in bici da Massa Fermana fino in Mongolia: «Nel viaggio c’è la metafora della vita» - MASSA FERMANA In bici dalla sua Massa Fermana a Ulan Bator. C’è chi festeggia il nuovo ponte ciclopedonale sull’Ete per farsi una passeggiata sulla costa e chi, come lui, ...corriereadriatico

Codice Sconto Cingolani Bike Shop - Una volta selezionato il codice promozionale che meglio risponde alle tue esigenze lo devi copiare facendo clic sul bottone “Copia il codice e vai al sito web”. Poi, dovrai utilizzare il codice sconto ...ansa

Polizia, controlla e-bici a Catania: 9 su 17 non erano a norma - CATANIA – Una massiccia presenza di bici e-scooter elettrici non conformi alle normative è stata accertata a Catania dalla Polizia stradale durante i controlli effettuati con il supporto tecnico di ...livesicilia