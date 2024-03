Le bellezze dell’Emilia Romagna conquistano Regno Unito e Germania

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024) Bologna, 23 marzo 2024 - L’Emiliaha incantato lae ilgrazie ai suoi castelli, alla Food Valley, ai mosaici Unesco e a tutto il suo prezioso patrimonio che è stato raccontato in patria, fra fine febbraio e marzo, da numerose testate “Lifestyle” britanniche e tedesche che hanno promosso la vacanza in regione. A essere state ammaliate dalla terra emiliana sono state The Telegraph online con 8,2 milioni di lettori mensili, Travel Weekly ed Euronews Travel esaltando Ravenna con i suoi mosaici e la Tomba di Dante, e The Times (oltre 1 milione di lettori) che celebra Rimini e la vicina Santarcangelo – Il bisettimanale tedesco Brigitte (1,6 milioni di lettori) racconta un viaggio gastronomico “mani in pasta” tra Emilia e Riviera Romagnola e la Berliner Zeitung (117mila lettori) porta i lettori ...