In casa Lazio è ufficialmente partito un nuovo corso con Igor Tudor che ha preso il posto in panchina del dimissionario Maurizio Sarri .... (calciomercato)

Lazio - Tudor: "Non sono un sergente di ferro" - "Se mi rivedo nel termine 'sergente di ferro' E' una brutta descrizione. Come ha detto il presidente Lotito, serve un po' di carota e un po' bastone. Posso dire però che in quattro giorni qua non ho ...napolimagazine

Lazio, Lotito: 'Tudor la persona giusta per dare nuovi stimoli alla squadra' - Alla presentazione ufficiale di Igor Tudor a Formello oggi era presente anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il patron del club biancoceleste ha introdotto.calciomercato

Lazio, Mauri: "Immobile Giusto non chiamarlo in Nazionale". E su Lotito... - Lungo intervento dell'ex capitano della Lazio Stefano Mauri ai microfoni di TvPlay, che in particolare ha parlato del periodo di forma di Ciro Immobile e della sua ...lalaziosiamonoi