Lazio | il nuovo allenatore Tudor | non sono un sergente di ferro Lotito | è la persona giusta

(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 mar. (askanews) – “Se mi rivedo nel termine ‘di’? E’ una brutta descrizione. Come ha detto il presidente, serve un po’ di carota e un po’ bastone. Posso dire però che in quattro giorni qua non ho mai dovuto alzare la voce in allenamento”. E’ il giorno di Igordellapresentato oggi alla stampa. “La squadra mi ha lasciato buonissime impressioni – ha aggiunto –bravi ragazzi, con una cultura del lavoro per la quale va fatto onore a Sarri. Poi i ragazzi sanno che si può e si deve fare meglio, ma vedere tanta professionalità è un buon inizio. Per la mia esperienza, è più facile allenare in Italia che all’estero”. Parlando di Sarriha detto: “Stimo tanto Maurizio ...

