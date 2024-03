Lazio | Igor Tudor si presenta | “Mi piace vincere | non far divertire Dobbiamo valutare tanti giocatori”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024)è statoto ufficialmente in conferenza stampa come nuovo allenatore della. A Formello sono arrivate le prime dichiarazioni ufficiali del croato, chiamato a sostituire il dimissionario Maurizio Sarri. “La prima impressione è molto buona, ho trovato grande cultura del lavoro e di questo devo ringraziare Sarri che saluto – ha esordito il nuovo tecnico biancoceleste – Dovrò cambiare in maniera intelligente, ci sono cose che funzionano già e che mi facilitano il lavoro. Trovocon determinate caratteristiche, non parlo dei singoli ma dovremotutti e poi capire come lavorare a livello tattico. A voiparlare di numeri e moduli ma prima c’è lo stile e il ritmo di gioco.” RIVIVI IL LIVE COMPLETO DELLA CONFERENZA ...