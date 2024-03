Lazio | Igor Tudor in conferenza stampa | orario | tv e streaming

(Di sabato 23 marzo 2024) Alle 13:30 di oggi, sabato 23 marzo, si terrà ladi presentazione del nuovo allenatore della. L’ex Marsiglia e Verona in questi giorni ha diretto i primi allenamenti alla guida della squadra biancoceleste e ora è pronto a presentarsi ae tifosi. Tanti i temi caldi nell’attualità laziale. L’esonero di Maurizio Sarri ha diviso la piazza e costretto il presidente Claudio Lotito ad intervenire sul mercato degli allenatori svincolati. La scelta è subito caduta su, cercato in passato anche dal Napoli. Il tecnico croato si soffermerà sulle prime sensazioni avute a Formello, ma probabilmente anche sulle sue intenzioni sul gioco da proporre in questo finale di stagione. Altri temi: la gestione di Immobile, il rapporto con ...

Roma, 18 marzo 2024 – Tudor per il dopo-Sarri, Tudor per risollevare una Lazio in crisi. Tudor , che al suo debutto in panchina trova subito una sua grande ex, la Juventus . E’ iniziata l’era del ... (sport.quotidiano)

Lazio, operazione restyling tra modulo e scelte tecniche: come giocherà con Tudor - La pausa per la nazionali come spartiacque tra l’era Sarri e il nuovo corso. La Lazio, priva dei giocatori che hanno risposto alle convocazioni, ha cominciato a metabolizzare i cambiamenti portati in ...informazione

Cambiamenti tattici in vista per la Lazio sotto la guida di Igor Tudor - L'allenatore della Lazio, Igor Tudor, sta sfruttando la pausa dovuta agli impegni delle Nazionali per concentrarsi intensamente sul lavoro e riportare la sua squadra a competere nel campionato. Si pre ...informazione

QUI Lazio - Tudor prova la difesa a tre - In questi giorni, Igor Tudor ha già iniziato a fare alcune prove tattiche in vista del match con la Juventus del 30 marzo. Il tecnico croato, come rivelato da LaLazioSiamoNoi.it, ha provato ...tuttojuve