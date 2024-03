Lavori alle Poste ancora fermi La filiale chiusa da cinque mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Sarà necessario attenderequalche settimana prima che possano partire inell’ufficio postale di via Balduzzi, a Garlasco, che in un primo momento erano stati programmati per il mese di febbraio. La nuova data per l’apertura del cantiere è fissata per la fine del mese, anche se il giorno preciso e il cronoprogramma devono esserecomunicati in via ufficiale. Isi sono resi necessari dopo che, nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2023, un commando di banditi aveva sfondato con un’auto ariete la vetrata esterna e tentato, senza tuttavia riuscirci, di far saltare lo sportello elettronico. A seguito dell’accadutoItaliane ha deciso di anticipare i già previsti interventi di ammodernamento previsti dal progetto nazionale Polis. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal ...