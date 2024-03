Lavori al Ponte sullo Scolmatore | Angori | partiranno dopo l' estate

(Di sabato 23 marzo 2024) Si è svolta nella mattinata di ieri, venerdì 22 marzo, una riunione suilungo la Strada Provincia 224 al, che saranno a cura della Provincia di Pisa, con un finanziamento a cura anche della Provincia di Livorno. Presenti all’incontro, oltre alle due province, anche il Comune di Livorno, la Port Authority pisana, la compagnia di trasporti Autolinee Toscane e tutte le molteplici associazioni di categoria del territorio. “Idi manutenzione straordinaria delsaranno eseguitil’, per favorire le attività commerciali e il flusso turistico che in questi mesi interessa la porzione di litorale del Calambrone”, afferma il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano, presente alla ...

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un VIDEO di pochi secondi in cui il popolare influencer Filippo Romeo, noto in internet con il nome ' Filippo Champagne ' e fratello del capogruppo ... (ilgiornaleditalia)

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un VIDEO di pochi secondi in cui il popolare influencer Filippo Romeo, noto in internet con il nome ' Filippo Champagne ' e fratello del capogruppo ... (ilgiornaleditalia)

Annunciati dopo un decennio i lavori per la ricostruzione del ponte Giulio Rocco a Roma : il collegamento cruciale per Ostiense e Garbatella . Iniziano i lavori sul ponte Giulio Rocco (credits Cara ... (ilcorrieredellacitta)

Tramvia: da lunedì sera la nuova fase dei Lavori in viale Matteotti - Sempre lunedì sera alle 22 inizieranno i Lavori relativi a un impianto semaforico in piazza della Libertà all’altezza dell’attraversamento pedonale lato via Ponte Rosso. Sulla direttrice proveniente ...nove.firenze

Inaugurato il Ponte Tibetano di Sellano, "il più alto d'Europa, forte attrattore turistico per l'Umbria" - Il Ponte tibetano di Sellano da oggi è ufficialmente aperto: l’opera ingegneristica con i suoi 175 m di altezza per una lunghezza di 517,5 m, 1.023 scalini e con una ...orvietonews

Il giorno del Ponte dei record, «Una rinascita per il borgo di Sellano» - Con i suoi 175 metri di altezza e oltre mille scalini è il Ponte sospeso più alto d’Europa. E’ stato inaugurato oggi, sabato, il Ponte Tibetano alla presenza del sindaco di Sellano, Attilio Gubbiotti, ...umbria24