Lautaro ancora a secco con l’Argentina | «Come sto vivendo questa astinenza? Con calma»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2024)Martinez non riesce a segnare con. Nella notte è andata in scena l’amichevole dell’Albiceleste contro il El Salvador. Vittoria per 3-0 per gli uomini di Scaloni, in rete Romero, Enzo Fernandez e Lo Celso. Il Toro non ha lasciato il segno, non segna dal 23 settembre 2022, quando realizzò il primo gol nella vittoria per 3-0 contro l’Honduras all’Hard Rock Stadium in Florida. Martinez non segna da settembre: «Le critiche non mi interessano, dimostrerò che si sbagliano» Nella notta, dopo la partita, sono arrivate le sue dichiarazioni: «Spero che nella prossima partita abbia l’opportunità di riuscire a sbloccarmi, sorridere di nuovo e dimostrare a quelle persone che parlano così tanto di me che si sbagliano perché do sempre il massimo.sto? ...