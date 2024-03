Laura La Russa | compravendita casa Alberoni alla luce del sole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) "Non ho alcuna difficoltà a risponderle e a darle delle informazioni perché la mia partecipazione all'acquisto e rivendita delladel compianto professorè avvenuta tuttadele la plusvalenza a me riferibile - assai inferiore a quanto si legge, detratte tasse e spese per professionisti, notaio, manutenzione e miglioramento della villa da rivendere - è stata da me incassata ed è sempre rimasta nella mia disponibilità". Lo affermaLa, moglie di Ignazio Laraggiunta telefonicamente dall'ANSA. Dall'inizio della trattativa per l'acquisto - ha aggiuntoLa- avvenuta su proposta dello stesso prof., al giorno del rogito, è trascorso un anno e ...