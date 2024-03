L' attentato in Russia e il furgone bianco | Guardate la targa | sull' orlo della guerra mondiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Un. Il video, diventato virale subito dopo il terribilealla Crocus City Hall alla periferia di Mosca, ha gettato il mondodel conflitto globale. Sui social si sparge la voce, accreditata da diversi profili autorevoli, che ladel mezzo ritrovato nel parcheggiosala del concerto dove un manipolo di terroristi ha sparato provocando una strage, con almeno 80 morti, sia ucraina. Questo di fatto legherebbe la strage di civili a Kiev, e il timore di tutti è che a quel punto nulla fermerebbe Vladimir Putin da una reazione senza limiti, non solo in Ucraina. Qualcuno paragona subito il tragico evento alla "miccia" che ha fatto scoppiare la Prima. Dopo diverse ore, emerge in ...