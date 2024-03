L’attacco a Mosca mostra tutta la pericolosità dell’Iskp Conversazione con Valle

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 23 marzo 2024) Le autorità russe hanno comunicato che i morti dell’attentato al Crocus City Hall disono saliti a 133, con 145 feriti di cui 60 in gravi condizioni. I numeri servono per identificare la dimensione dell’accaduto, un colpo devastante per la struttura di sicurezza e per Vladimir Putin, sferrato dallo Stato Islamico. Ma devastante anche per la sicurezza collettiva, perché l’operazione in Russia potrebbe significare che una filiale dell’Is sta crescendo e diventato una minaccia internazionale. Sabato mattina, poche ore dopo l’assalto, è stata fermata un’auto vicino al confine con Bielorussia e Ucraina, a oltre 500 chilometri da: l’auto era una Renault bianca, tra quelle ricercate per arrivare ai responsabili. La polizia ha arrestato 11 persone sospettate di aver partecipato o di aver contribuito all’organizzazione del, ...