Latina | Sabaudia | Circeo e Terracina senz’acqua | quando e dove

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Per il 25 marzo, Acquaha programmato importanti interventi su 4 chilometri della condotta adduttrice proveniente dalla Centrale Sardellane, con 4 squadre che lavoreranno in parallelo. I lavori si inseriscono nel più ampio piano per l’ammodernamento delle reti e la riduzione delle perdite in corso su tutto il territorio dell’Ato4. Le attività permetteranno, infatti, di recuperare circa 20 litri al secondo, a favore di oltre 250.000 abitanti di, Sezze, Pontinia,, S. Felice. Al fine di garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori, si rende necessaria un’interruzione del flusso idrico dalle ore 13.00 del 25 marzo, con ripristino del servizio ovunque nelle ore notturne. L’interruzione coinvolgerà le seguenti ...