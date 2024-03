L’Armenia guarda a ovest e valuta lo strappo con Mosca

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 23 marzo 2024) Gli equilibri geopolitici del Caucaso meridionale stanno subendo dei mutamenti significativi, potenzialmente in grado di sfaldare l’architettura di sicurezza post-sovietica. Da un lato,prosegue l’offensiva ai danni dell’Ucraina – non senza ostacoli, come la recente incursione terrestre dei dissidenti filo-Kiev tra le oblast di Kursk e Belgorod; dall’altro, le nazioni che orbitano nella sfera d’influenza russa manifestano il loro disappunto nei confronti del tradizionale alleato. La svolta delIn un quadro segnato dall’instabilità,considera l’ipotesi di un graduale allontanamento dal Cremlino. Le relazioni trae Erevan hanno mostrato le prime crepe con l’ascesa del premier Nikol Pashinyan nel 2018 e sono precipitati dopo il mancato intervento delle forze di peacekeeping russe ...