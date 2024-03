L’Aquila | 60enne trovato morto in strada | ipotesi aggressione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 23 marzo 2024) Il cadavere di un uomo tra i 50 e i 60 anni è statoin via Fortebraccio, in prossimità dellache porta alla sede suore Micarelli, vicino al centro storico del: sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Incerte le cause del decesso e ogni pista investigativa resta per il momento aperta. Dai primi elementi emersi, sembra che l’uomo abbia avuto una lite con più persone, probabilmente di origini straniere (viste fuggire), per cause da chiarire. Non è escluso che possa aver accusato un malore dopo la lite. Al lavoro la polizia scientifica, l’anatomopatologo e il medico legale. Laè stata chiusa al traffico veicolare, sin da porta Bazzano, all’altezza del Terminal di Collemaggio. Fondamentali per ricostruire la dinamica di quello che per il momento sembra propendere ...