L’Aquila | 60enne muore in centro mentre insegue i suoi aggressori

L?AQUILA ? Una persona è stata trovata morta, all?Aquila, lungo via Fortebraccio , in centro storico. Si tratta di un uomo di nazionalità italiana, di 60 anni,... (leggo)

Il cadavere di un uomo tra i 50 e i 60 anni è stato trovato in via Fortebraccio, in prossimità della strada che porta alla sede suore Micarelli, vicino al centro storico delL’Aquila: sono in corso ... (thesocialpost)