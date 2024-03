L’annuncio choc della principessa ha fatto piangere l' Inghilterra

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 23 marzo 2024) Una reazione senza precedenti, dicono i media britannici, che lo hanno subito descritto “un momento alla Diana”. Alla rivelazione fatta ieri in video da Kate Middleton, 42 anni, sulla sua lotta contro un tumore, nei pub e nei locali del venerdì sera gli inglesi si sono lasciati andare a scene commoventi, con lacrime e abbracci spontanei che hannoricordare le reazioni alla morteDiana. In tanti si sono persino recati ai cancelli del parco di Windsor, dove è situata la residenza di Kate e William, e di Kensington Palace, che ospita invece i loro uffici. Le sue parole di incoraggiamento per tutti coloro che si trovano ad affrontare la malattia hanno anche suscitato paragoni con i discorsiregina Elisabetta, che riusciva a ispirare l’intera nazione con messaggi semplici ma dignitosi. ...