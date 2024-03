Lanciò e uccise una cagnolina dall’auto | la denuncia della figlia | «Era la mia | è stato mio padre»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 23 marzo 2024) Una giovane donna trevigiana ha rivelato su Instagram l’identitàpersona responsabilemortesuacieca di 18 anni, avvenuta il 16 marzo scorso a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso. Si tratta di suo, già rintracciato eto dai carabinieri. «Quella che vedete è la vera ragione per cui il mio cane è morto, volete il nome del colpevole: eccolo. Proprio così, mio», ha scritto la donna sul suo canale social, riporta Ansa. La, secondo quanto ricostruito, era stata lanciata da un’automobile in corsa. Una passante, notando l’animale sofferente, ha prontamente avvertito i responsabili dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) che hanno assistito lain una clinica ...