Lancia la cagnolina dall' auto | la figlia lo denuncia su Instagram

Lancia una cagnolina dall’auto in corsa, denunciato su Instagram dalla figlia: “É stato mio padre a ucciderla” - Ponzano Veneto (Treviso), 23 marzo 2024 – Identificato e denunciato l’uomo che ha Lanciato dall’auto in corsa, uccidendola, una cagnolina lo scorso 16 marzo a Ponzano Veneto. Ed è stata la figlia a ri ...ilrestodelcarlino

