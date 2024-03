Lampedusa | soccorsi altri 59 migranti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 23 marzo 2024) 20.15 Operazione congiunta della Mare Jonio, nave della Ong Mediterranea,e una motovedetta della Guardia Costiera in soccorso di 59a 43 miglia da. Viaggiavano su un'imbarcazione in difficoltà perché sovraffollata. Tra le persone soccorse ci sono 7 donne, tra cui due incinte. Nella notte,al largo dic'era stato l'ennesimo naufragio.44, tra cui 11 donne e 3 minori, sono statidalla nave Ong Mare Go e poi recuperati dalla Guardia Costiera. Dispersa una bimba di 15 mesi.