Laboratorio di educazione alla pari Stop a maltrattamenti e violenze I ragazzi vanno a scuola di rispetto

(Di sabato 23 marzo 2024) Novanta studenti di Monza in arrivo da licei e dal professionale a lezione contro la violenza di genere. Asst Brianza riporta ifra i banchi, al centro del programma "ilcome sentimento", grande assente nelle relazioni tossiche. E da qui si impara a evitarle interpretando i segnali che annunciano i guai. Il progetto messo a punto da Luisa Meroni, responsabile della Psicologia di Comunità aziendale, e da Tiziana Fraterrigo,guida del Pronto soccorso, punta sul coinvolgimenti diretto degli adolescenti, che dopo i tre incontri in programma proseguiranno con un piano di "peer education", "fra", un metodo didattico che aumenta l’autostima, "un modo per capitalizzare anche negli anni futuri i contenuti, le emozioni, le proposte che verranno dagli stessi ...