La vigilia del tecnico Costruiamoci la salvezza assieme ai nostri tifosi»

(Di sabato 23 marzo 2024) "Siamo la Spal, e in casaal sostegno deidobbiamo costruirci la". Non usa giri di parole mister Mimmo Di Carlo per presentare la gara di oggi (ore 17.30) al ‘Mazza’ contro una Carrarese in grande spolvero e reduce da undici risultati utili consecutivi. Capace di mettere al tappeto sia la capolista Cesena che la seconda forza Torres, la formazione toscana arriva a Ferrara con l’obiettivo di blindare il terzo posto. Dal canto suo, la Spal ha assoluta necessità di tornare a muovere la classifica dopo la bruciante sconfitta di Pontedera, arrivata con due reti subite nei minuti di recupero sia nel primo che nel secondo tempo: "Da quando sono tornato in sella penso che la squadra abbia trovato continuità di prestazioni – le parole delbiancazzurro –, i ragazzi hanno ...